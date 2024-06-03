Глава ВС Британии оценил стремление России к прямому конфликту с НАТО Глава ВС Великобритании Радакин: Россия не ищет прямого конфликта с НАТО

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тони Радакин

Президент России Владимир Путин не заинтересован в прямом военном конфликте с НАТО, который привел бы к ядерной войне, признал в интервью Sky News начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин. Он призвал политиков и журналистов не допускать «неточных высказываний» о «пороге мировой войны».

Путин не хочет войны с НАТО. Путин не хочет ядерной войны, — заявил адмирал.

По словам Радакина, «мир стал немного опаснее» за последнее время, но следует различать «реально серьезные» угрозы, которые появились перед Второй мировой войной, и состояние дел на международной арене в настоящее время. Британский адмирал назвал конфликт на Украине экономическим противостоянием. Военачальник признал, что в настоящий момент российские войска «добиваются тактических преимуществ на земле», но заявил об уверенности в победе Украины.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО. Дипломат назвал высказывание перекладыванием с больной головы на здоровую. Говоря о возможном применении Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией, Грушко отметил, что Запад идет по пути эскалации и Москва примет все необходимые меры по нейтрализации угроз.