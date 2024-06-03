«С больной головы на здоровую»: МИД России об обвинениях в атаках на НАТО Грушко назвал «перекладыванием с больной головы» слова об атаках России на НАТО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обвинения в адрес России в том, что она проводит гибридные атаки на границах стран НАТО, являются перекладыванием с больной головы на здоровую, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Так он отреагировал на соответствующие слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

Также российский дипломат прокомментировал возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией. Он подчеркнул, что Запад идет по пути эскалации, и Москва примет все необходимые меры по нейтрализации этих угроз.

31 мая Блинкен заявил, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО и занимается саботажем, на что государства Альянса в случае необходимости будут отвечать. В частности, он утверждал, что Москва предпринимает гибридные атаки на «прифронтовые государства — члены НАТО», распространяет дезинформацию и игнорирует морские и сухопутные границы стран Балтии.