Эстония обвинила Россию в снятии буев на Нарве

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Пограничный пост на берегу реки Нарвы

Департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи на Нарве. Они необходимы для разграничения судоходных путей. Известно, что Россия и Эстония ежегодно согласовывают фарватер, однако в этом году Москва не приняла предложенные места размещения примерно половины буев.

В ночь на 23 мая российские пограничники сняли установленные в эстонских водах реки Нарвы буи, которые используются для обозначения судоходных путей, — говорится в сообщении ведомства.

Согласование расположения буев необходимо для предотвращения навигационных ошибок. Они помогают рыбакам ориентироваться и не заплывать в воды соседнего государства.

Департамент полиции и пограничной охраны свяжется с российской погранслужбой и потребует возврата буев и разъяснений по поводу их снятия, — говорится в сообщении.

Ранее военно-дипломатический источник ТАСС сообщил, что у России не было и нет намерений пересматривать линию государственной границы в акватории Балтийского моря. Это также касается экономической зоны и континентального шельфа, заверил он.