В Евросоюзе отреагировали на исчезновение буев на границе РФ с Эстонией Боррель назвал провокацией решение России убрать буи на реке Нарве

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Решение России о снятии ряда пограничных буев на реке Нарве в районе границы РФ с Эстонией является провокацией, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, световые заграждения нужны для демаркации границ. Слова Борреля опубликованы в Telegram-канале представительства Евросоюза в России.

Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря, — сказал он.

Европейский чиновник добавил, что данный процесс произошел в одностороннем порядке, а ЕС с самого начала следит за развитием ситуации и действует в рамках солидарности с Эстонией. Он выразил мнение, что исчезновение буев является частью провокационной стратегии. Боррель считает, что подобные действия неприемлемы — Евросоюз рассчитывает, что Россия не только объяснит произошедшее, но и вернет заграждения.

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии обвинил РФ в снятии буев на Нарве. Там подчеркнули, что намерены связаться с Россией по данному вопросу, чтобы вернуть заграждения для сохранения безопасного судоходства в регионе.