Страны Балтии испугались авиакатастроф и обвинили Россию FT: главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в подавлении GPS

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Маргус Цахкна

Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что Россия намеренно подавляет сигналы GPS в Балтийском море, сообщает Financial Times. По данным газеты, это сильно мешает авиации стран Балтии и грозит авиакатастрофами. Высокопоставленный чиновник считает, что так Россия пытается защитить Калининград от потенциальных атак украинских дронов.

Мы рассматриваем происходящее с GPS как часть враждебной деятельности России и обязательно обсудим это с нашими союзниками. Такие действия представляют собой гибридную атаку и несут угрозу для нашей безопасности, — уточнил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Латышский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал FT, что ситуация с GPS приобретает слишком опасный окрас, который невозможно игнорировать. Как пишут журналисты, перебои в работе GPS коснулись десятков тысяч гражданских рейсов за последние несколько месяцев.

На днях самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила представитель перевозчика. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета. Также из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс. В беседе со СМИ источники в авиаотрасли заявили, что именно Россия причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев заявил, что в таких обвинениях нет ничего нового. России нет смысла устраивать кибератаки на системы навигации в воздушном пространстве Европы, ведь они могут затронуть и ее собственные самолеты, уверен летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.