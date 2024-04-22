Летчик опроверг причастность РФ к кибератакам на систему GPS в Европе Летчик Красноперов: России нет смысла устраивать кибератаки на GPS в Европе

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России нет смысла устраивать кибератаки на системы навигации в воздушном пространстве Европы, ведь они могут затронуть и ее собственные самолеты, заявил в беседе с NEWS.ru летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. Так он прокомментировал заявления британских экспертов о том, что РФ якобы глушит GPS для гражданских судов.

Неужели на Западе думают, что если мы ставим помехи, то они не дойдут до наших самолетов? Наши-то летают, в том числе около Украины, и ничего — до них никаких помех не доходит. Зато почему-то доходит до европейских стран, — отметил он.

По его словам, у России есть технические средства, которые помогают заглушить сигнал GPS. Однако западная пресса на этот раз выдает желаемое за действительное, считает Красноперов.

Наша помеховая система применяется в зоне спецоперации на Украине, создавая погрешность в GPS, чтобы увести дроны, которые на нас нацелены, в никуда. Но дальность действия наших систем РЭБ тоже не безгранична. И то, что происходит в Европе, — это не к нам. Гражданские самолеты летят на большей высоте, чем дроны. И нужно целенаправленное воздействие, чтобы уводить их тысячами, — подчеркнул летчик.

По данным издания The Sun, в марте из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс. В беседе со СМИ источники в авиаотрасли заявили, что Россия якобы причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.

При этом польские власти также обвиняли Россию в сбоях в работе GPS. В январе портал Epoznan.pl писал, что это может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ.