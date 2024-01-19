Epoznan.pl: испытания российской РЭБ могли вызвать сбой GPS над Польшей

Фото: МО РФ

Портал Epoznan.pl сообщил, что над большей частью территории Польши наблюдается массовый сбой в работе системы GPS. Как предполагает издание, это может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Авторы издания отметили, что в системе навигации над страной наблюдались нарушения крупного масштаба. По словам журналистов портала, в некоторых местах были зафиксированы также перебои среднего масштаба.

Ранее Польша сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны со стороны Украины. При этом начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской, однако не привел никаких доказательств. По его словам, ракета пересекла польский рубеж, но позднее покинула его.

Позднее, 13 января, Польша и ее страны-союзники подняли в небо военные самолеты из-за «активности российской авиации». Оперативное командование армии республики уточнило, что Варшава запустила необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что НАТО не следует исключать ни одного возможного сценария в отношении России. Он призвал на всякий случай продолжить процесс расширения и трансформации польской армии. По его словам, военный бюджет страны в этом году увеличится примерно на 20%.