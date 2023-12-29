«Воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины

Фото: IMAGO/www.imago-images/Global Look Press

Неопознанный «воздушный объект» вошел в пространство Польши со стороны Украины, сообщает польская армия в соцсети Twitter (X). По данным командования, объект сопровождался ПВО, после чего исчез с радаров.

В утренние часы в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной вошел неопознанный воздушный объект, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу, 29 декабря. При этом уточняется, что с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала объект сопровождали радиолокационные средства системы ПВО.

Ранее оппозиция в Польше обвинила правительство Дональда Туска в намерении сократить оборонный бюджет страны. Основанием для таких выводов послужили заявления премьера о том, что Южная Корея не согласна кредитовать поставки вооружений в Польшу. Представители оппозиционного блока считают, что такие высказывания могут оставить Варшаву без контрактов.

Также сообщалось о прибытии нового министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в Киев с официальным визитом. Поездка на Украину стала первым зарубежным визитом Сикорского после назначения на должность.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что многие жители Западной Украины хотят, чтобы данная территория вернулась Польше, Румынии или Венгрии. Российский лидер уточнил, что в Варшаве «спят и видят» возвращение этих земель.