Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Генштаб Польши: нарушившая воздушное пространство ракета была российской

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Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской, при этом он не привел никаких доказательств. По его словам, которые передает портал Onet.pl, ракета пересекла польский рубеж, но позднее покинула его.

Все указывает на то, что российская ракета ворвалась в воздушное пространство Польши. За ней следили, она покинула это пространство. <...> Это просто техника, мы подходим к ней на расстоянии, мы решили проверить на земле траекторию полета ракеты, не произошла ли техническая ошибка, — заявил Кукула.

Член Совета безопасности и обороны Польши генерал Роман Полько утверждает, что Россия «сознательно» обстреливает территорию Украины рядом с польской границей. В эфире телеканала Telewizja Republika он назвал нарушение воздушного пространства страны провокационными действиями якобы со стороны РФ. По его мнению, таким образом Москва пытается «дестабилизировать или спровоцировать» Варшаву.

Польская армия ранее сообщила, что неопознанный воздушный объект вошел в пространство страны со стороны Украины. Цель сопровождалась системами противовоздушной обороны, но затем пропала с радаров.