Express: страны НАТО испугались возможностей систем РЭБ РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современные установки радиоэлектронной борьбы, состоящие на вооружении российских войск, буквально вызывают страх в странах НАТО из-за своей эффективности, передает Express. Новейшие российские системы РЭБ способны глушить передачу сигналов по спутниковой связи и тем самым предотвращать ракетные удары противника, говорится в статье.

Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <...> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская установка РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО, — уточняют авторы публикации.

Военный эксперт Томас Витингтон в разговоре с Express предположил, что российские установки РЭБ позволяют глушить сигналы GPS сразу с нескольких направлений, обеспечивая полноценную защиту территории. Эффективность установок ВС РФ была доказана в зоне СВО, где поставленное западом вооружение оказалось практически «слепым» из-за подавления сигналов.

Ранее сообщалось, что на Западе давно обсуждают российские установки РЭБ и их работу. Дошло до того, что в Эстонии обвинили Россию в нарушениях работы GPS, которые фиксировались в ряде стран Восточной Европы. Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем считает, что Москва проводит испытания новейших систем РЭБ.