В Эстонии нашли «российский след» в перебоях с GPS Эстонский генерал Херем обвинил Россию в сбоях GPS в Европе

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Сбои в работе систем GPS, на которые жалуются страны Восточной Европы, могут быть связаны с действиями России, считает командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем. Генерал заявил, что российская сторона «тестирует» свои возможности на случай возможного конфликта с НАТО, передает Bloomberg.

Кто-то вызывает это, и мы думаем, что это Россия. <...> Я думаю, они учатся и тестируют, — заявил высокопоставленный военный.

Мартин Херем констатировал, что возможности РФ в вопросе радиоэлектронной борьбы достаточно сильны. Такие действия, предполагает он, могли стать следствием последних угроз со стороны Североатлантического альянса, получившего разведданные об объемах производства снарядов в России, а также о наборе личного состава.

Сбои в работе спутниковой связи фиксировались в разных точках от Финляндии до Польши и Черного моря. Также в НАТО опасаются, что проблемы могут помешать авиации правильно определять цели и грамотно реагировать на ситуацию.

Ранее полковник запаса Сергей Хатылев в разговоре с NEWS.ru отметил, что к обвинениям Польши в адрес России в связи со сбоями GPS нужно относиться скептически. По его словам, заявление о том, что испытания одной системы РЭБ «Мурманск-БН» могли создать столь серьезные нарушения, не выдерживает критики.