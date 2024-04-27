Самолет не смог сесть в Эстонии из-за помех GPS над Европой Finnair: рейс Хельсинки — Тарту не смог приземлиться в аэропорту из-за помех GPS

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Самолет авиакомпании Finnair не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту из-за помех GPS, заявила представитель перевозчика. Инцидент произошел вечером 26 апреля. Борту пришлось вернуться в аэропорт вылета, передает РИА Новости.

Рейс AY1045 не смог приземлиться... из-за помех GPS. В аэропорту Тарту заход на посадку и посадка осуществляются по GPS. Самолет вернулся в Хельсинки, — сказали в авиакомпании.

В марте из-за сбоя в работе системы GPS над территорией Польши «потерялся» самолет британских ВВС, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс. В беседе со СМИ источники в авиаотрасли заявили, что Россия якобы причастна к кибератакам, создающим помехи для систем геолокации.

При этом польские власти также обвиняли Россию в сбоях в работе GPS. Источники в Польше предполагали, что это может быть связано с испытаниями российских средств РЭБ.

Как считает летчик-инструктор, майор ВВС РФ Андрей Красноперов, России нет смысла устраивать кибератаки на системы навигации в воздушном пространстве Европы, ведь они могут затронуть и ее собственные самолеты. Так он прокомментировал заявления британских экспертов о том, что РФ якобы глушит GPS для гражданских судов.