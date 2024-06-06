Политолог раскрыл, почему Путин эмоционально отреагировал на заявления НАТО Политолог Марков: Путин раскусил риторику НАТО о «планах нападения» России

Фото: Валентина Певцова/Росконгрес

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин эмоционально прокомментировал риторику НАТО о якобы планах РФ о нападении на Альянс, потому что раскусил ее суть, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, заявления военного блока говорят как раз о его намерениях в отношении России и Путин это понимает.

Эмоции понятны: Путин понимает, что «Россия хочет напасть на НАТО» — это так НАТО называет планы своей полномасштабной войны против России, — написал эксперт.

Накануне российский лидер сказал, что заявления коллективного Запада о готовности России напасть на НАТО являются «бредом собачьим». По его словам, такие утверждения Запад распространяет лишь для того, чтобы выставить Москву врагом и удовлетворить собственные имперские амбиции.

Такими утверждениями страны — члены Организации Североатлантического договора одурачивают собственное население, пояснил Путин. Россию при этом рисуют противником, против которого «надо вооружаться», указал он.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия проводит гибридные атаки на границах стран НАТО. Дипломат назвал высказывание перекладыванием с больной головы на здоровую. Говоря о возможном применении Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot в небе над Россией, Грушко отметил, что Запад идет по пути эскалации и Москва примет все необходимые меры по нейтрализации угроз.