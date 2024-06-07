Путин: доходы россиян должны расти быстрее экономики

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Доходы граждан РФ должны расти быстрее экономики страны, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, предприятия должны увеличивать заработные платы россиян.

На горизонте ближайших шести лет они [доходы] должны прибавлять темпами выше, чем валовый внутренний продукт, — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что к 2030 году в России к повышению производительности труда необходимо привлечь 40% крупных и средних предприятий, а также государственные и муниципальные организации социальной сферы. Компании за счет этого получат повышение качества своей продукции и услуг, а их работники смогут рассчитывать на комфортные условия труда и повышение зарплат, утверждает президент.

Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия на 100% обеспечивает себя мясом. По его словам, потребление мяса гражданами РФ достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире и составляет 80 кг против общемировой величины в 43 кг.

Президент также сообщил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию.