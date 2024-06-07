Путин раскрыл, когда работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий Путин: индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. Глава государства поручил Госдуме принять соответствующий законопроект в весеннюю сессию, передает корреспондент NEWS.ru.

Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать, — сказал он.

Ранее стало известно, что в России активно растет количество граждан в возрасте от 60 лет и старше, которые продолжают работать. С 2019 по 2023 год этот показатель увеличился примерно на 1,2 млн человек.

Правительство РФ до этого внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%. Инициатива связана с уточнением прогноза по инфляции в России. Авторы документа предлагают внести поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в армии, правоохранительных органах, уголовно-исполнительной системе и противопожарной службе.