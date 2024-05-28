Власти назвали категорию работающих россиян, которая устойчиво растет Правительство РФ: количество работающих россиян старше 60 лет устойчиво растет

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Количество российских граждан 60 лет и старше, которые продолжают работать, продолжает активно расти, сказано в ответе Правительства РФ на вопрос депутатов Государственной думы о планах возобновления индексаций пенсий работающим пенсионерам. Как передает ТАСС со ссылкой на документ, с 2019 по 2023 годы этот показатель увеличился примерно на 1,2 млн человек.

Некоторое время назад Госдума утвердила на должность министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Тот, в свою очередь, сообщал, что его ведомство рассмотрит вопрос дополнительного пенсионного обеспечения работающих граждан при формировании нового трехлетнего бюджета РФ.

Согласно выборочным данным Росстата, численность занятых лиц в возрасте 60 лет и старше устойчиво растет: в 2019 году составляла 4,58 млн человек, в 2020 году — 4,78 млн человек, в 2021 году — 5,02 млн человек, в 2022 году — 5,38 млн человек и в 2023 году — 5,73 млн человек, — сказано в материале.

Согласно ответу кабмина, пенсии значительно вырастают с учетом осуществленных за период работы индексаций, и все виды страховых пенсий полностью выплачиваются. Поясняется, что решение о выплате пенсии работавшему пенсионеру с учетом всех индексаций принимается на следующий месяц после увольнения.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в закон о страховых пенсиях, которые предполагают право на досрочное пенсионное обеспечение. Изменения затронут педагогов среднего профессионального образования.