В России могут ввести досрочную пенсию В Госдуме предложили ввести досрочную пенсию для педагогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о поправках в закон о страховых пенсиях, которые предполагают право на досрочное пенсионное обеспечение, сообщает MK.RU. Изменения затронут педагогов среднего профессионального образования.

Парламентарии предлагают учитывать педагогический стаж при условии, что в учреждении среднего профобразования обучается не менее 50% детей в возрасте до 18 лет. Предложение мотивировано тем, что действующие правила досрочного пенсионного обеспечения педагогических работников устарели.

Действующая редакция этого пункта утверждает, что право на досрочную пенсию предоставляется лицам, которые не менее 25 лет осуществляли педагогическую деятельность в организациях для детей. Авторы законопроекта отмечают, что с момента его утверждения в 2002 году российская система образования претерпела изменения. В частности, увеличился период обучения в общеобразовательной школе, что повлекло за собой повышение возраста поступающих в образовательные организации среднего профессионального обучения.

Также сообщалось, что с 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Размер надбавки вырастет в два раза, выплаты будут увеличены автоматически.