С 1 июня у некоторых россиян вырастут пенсии Отметившие 80-летний юбилей россияне будут получать увеличенную пенсию с июня

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С 1 июня 2024 года увеличенную пенсию будут получать граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет, сообщает «Парламентская газета». Размер надбавки вырастет в два раза, выплаты будут увеличены автоматически.

Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей, — говорится в статье.

Уточняется, что надбавка будет предоставлена только пенсионерам по возрасту. Получатели пенсии по инвалидности или по потере кормильца не будут затронуты нововведением. Пенсионерам первой группы инвалидности после 80 лет фиксированные выплаты не будут удвоены, поскольку у них уже есть подобная надбавка.

Также пожилые граждане, уволившиеся с работы до апреля 2024 года, смогут рассчитывать на увеличение пенсии. Пенсии работающим пенсионерам не индексируются, но после увольнения выплаты увеличиваются, учитывая пропущенные индексации. Ранее перерасчет занимал три месяца, а человек получал выплаты на четвертый месяц. Теперь пенсии индексируются на второй месяц после увольнения, отмечается в материале.

Ранее депутат Василий Пискарев сообщил, что Госдума приняла в окончательном чтении закон, который позволит оказать дополнительную материальную поддержку героям специальной военной операции на Украине и их семьям. По его словам, мера затронет военных, награжденных орденом Святого Георгия, а также отмеченных Георгиевским крестом четырех степеней.