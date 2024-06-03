В Госдуму внесли законопроект об индексации военных пенсий на 5,1%

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Инициатива связана с уточнением прогноза по инфляции в России.

В связи с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1 процента, — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагают внести поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в армии, правоохранительных органах, уголовно-исполнительной системе и противопожарной службе. Согласно законопроекту, с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного дохода. Сейчас этот показатель составляет 89,32%.

Правительство ранее внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

Соответствующую инициативу подготовил Минфин, правительство России одобрило законопроект 30 мая. В него включены изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Дальнейшая работа над законопроектами будет проводиться в Госдуме с участием парламента, бизнеса, экспертов и общественников.