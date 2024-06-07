Путин рассказал об обеспеченности россиян мясом Путин: Россия на 100% обеспечивает себя мясом

Фото: Вячеслав Викторов/Росконгресс

Президент России Владимир Путин

Россия на 100% обеспечивает себя мясом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, потребление мяса россиянами достигло почти двукратной величины по сравнению со средним показателем в мире и составляет 80 кг против общемировой величины в 43 кг.

По мясу Россия вышла на 100% обеспечение собственными продуктами, — сказал президент.

Ранее президент сообщил, что на сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Глава государства отметил, что Россия успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию. Рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%. По словам Путина, нужно и дальше обеспечивать отечественной экономике стабильный рост.

В рамках форума глава государства также отметил, что вооруженным силам требуется высокий темп технологического обновления. Путин назвал данный вопрос важнейшим и определяющим для России. При этом страна доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям.