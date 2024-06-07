Президент России Владимир Путин на ПМЭФ объявил о возможном введении федерального налогового вычета и налогового вычета для групп компаний, сообщает корреспондент NEWS.ru. По словам главы государства, нововведения планируются в рамках перестройки налоговой системы.
Будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, — отметил Путин.
Он добавил, что целью этого нововведения является стимулирование инвестиций в стране. Кроме того, донастройка налоговой системы необходима для достижения большей социальной справедливости и сокращения неравенства между гражданами РФ.
Также в рамках ПМЭФ Путин заявил, что Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли, даже несмотря на санкции. По его словам, Россия активно расширяет логистику и географию сотрудничества с другими государствами вопреки западным ограничениям.
Кроме того, российский лидер отметил, что акции российских компаний пользуются стабильно высоким спросом, который даже превышает предложение. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в РФ находится порядка 30 млн розничных инвесторов. Общий объем их активов за год увеличился в полтора раза.