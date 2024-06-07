Путин отметил стабильно повышенный спрос на акции российских компаний Путин: спрос на акции российских компаний стабильно превышает предложение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции российских компаний пользуются стабильно высоким спросом, который даже превышает предложение, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024. По его словам, на сегодняшний день в РФ находится порядка 30 млн розничных инвесторов.

Сегодня в нашей стране почти 30 млн розничных, так называемых розничных инвесторов — это граждане. Общий объем их активов за год увеличился в полтора раза и составил более девяти триллионов рублей. При этом спрос на размещение акций российских компаний за это время стабильно превышал предложение, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что уже поставлена задача примерно вдвое увеличить капитализацию российского фондового рынка к концу текущего десятилетия, составив две трети ВВП. Правительство и Центробанк РФ должны предложить дополнительные меры по стимуляции выхода компаний на биржу со своими ценными бумагами. В том числе нужно подумать о компенсации затрат на первичное размещение акций для малых технологических компаний, добавил глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам России требуется высокий темп технологического обновления. Глава государства назвал этот вопрос важнейшим и определяющим для страны.