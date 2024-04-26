Путин передал акции «дочек» Ariston и BSH Hausgerate «Газпрому»

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин передал 100% акций российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate в управление компании «Газпром бытовые системы». Глава государства подписал соответствующий указ, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Документ расширяет перечень долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление. В список включены 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» (принадлежит Ariston Holding N.V.) и 100% ООО «БСХ бытовые приборы» (принадлежит BSH Hausgerate GmbH).

Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что пересмотра итогов приватизации в России нет. По его словам, изъятие предприятий происходит в случае прямого ущерба безопасности страны.

Ранее стало известно, что Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) перешел в собственность России, соответствующая запись 13 марта появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Владельцем 100% уставного капитала базового предприятия группы ЧЭМК стало Росимущество.

Арбитражный суд Пермского края позже удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Речь идет о более чем двух тысячах частных акционеров.