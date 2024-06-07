Путин: Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли

Россия остается одним из ключевых участников мировой торговли даже несмотря на санкции, заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. По его словам, РФ, несмотря на все препятствия, расширяет логистику и географию сотрудничества.

Так, укрепляются наши отношения со странами Азии (рост 60% с 2020 по 2023 год), Ближнего Востока (рост в два раза), Африки (69%), Латинской Америки (42%), — отметил Путин.

Также глава России заявил, что РФ продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС), обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли — на 4,7%, пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что необходимо вернуть индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам. Глава государства согласился на соответствующее предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

До этого правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.