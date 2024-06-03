В Госдуму внесли законопроект о повышении налогов Правительство внесло в Госдуму законопроект о донастройке налоговой системы

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Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, передает ТАСС. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.

По задумке авторов инициативы, для людей с доходом до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%. Корпоративный налог на прибыль повысят с 20% до 25%.

Соответствующую инициативу подготовил Минфин, правительство России одобрило законопроект 30 мая. В него включены изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Дальнейшая работа над законопроектами будет проводиться в Госдуме с участием парламента, бизнеса, экспертов и общественников.

Также планируется ввести компенсацию части уплаченного НДФЛ через пособия, чтобы его эффективная ставка составляла 6%, родителям с двумя детьми и больше со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц. Кроме того, рассматривается введение налогового вычета для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит ежегодную диспансеризацию, в размере шести тысяч рублей в год. Изменения по НДФЛ не коснутся участников СВО, уровень налогообложения сохранится в размере 13% и 15% для доходов свыше 5 млн рублей.