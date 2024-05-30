Кабмин одобрил законопроекты по совершенствованию налоговой системы

Пакет законопроектов, предложенный Минфином, был утвержден правительством России на заседании в четверг, сообщает пресс-служба кабмина. В него включены изменения в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы. Дальнейшая работа над законопроектами будет проводиться в Госдуме с участием парламента, бизнеса, экспертов и общественников.

С инициативой изменить налоговую систему выступил Минфин. Согласно документу, для доходов до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — повысится до 15%, от 5 до 20 млн рублей — составит 18%, от 20 до 50 млн рублей — 20%, свыше 50 млн рублей — 22%.

Также планируется ввести компенсацию части уплаченного НДФЛ через пособия, чтобы его эффективная ставка составляла 6%, родителям с двумя детьми и больше со среднедушевым доходом менее полуторакратного размера минимального прожиточного минимума в месяц. Кроме того, рассматривается введение налогового вычета для тех, кто сдает нормативы ГТО и проходит ежегодную диспансеризацию в размере шести тысяч рублей в год. Изменения по НДФЛ не коснутся участников СВО, уровень налогообложения сохранится в размере 13 и 15% для доходов свыше 5 млн рублей.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что налоговая реформа в России связана с запросом общества на справедливость, мировым опытом и укреплением государства. По его словам, введение пятиступенчатой шкалы налогообложения говорит о победе «государственной части элиты».