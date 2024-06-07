Путин обрадовал работающих пенсионеров Путин заявил о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуть индексацию пенсий трудоустроенным пенсионерам, передает корреспондент NEWS.ru с полей ПМЭФ. По данным агентства, глава государства согласился на соответствующее предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Я с вами согласен, мы должны принять это решение. Пожалуй, я сейчас прямо на форуме об этом скажу, — отметил Путин.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%. Инициатива связана с уточнением прогноза по инфляции в России. Авторы документа предлагают внести поправки в закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших службу в армии, правоохранительных органах, уголовно-исполнительной системе и противопожарной службе. Согласно законопроекту, с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного дохода. Сейчас этот показатель составляет 89,32%.

До этого правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, предполагающие донастройку налоговой системы России, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. В частности, законопроект предлагает увеличить налог на прибыль организаций с 20% до 25%.