Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений Путин: срок софинансирования долгосрочных накоплений нужно продлить до 10 лет

Фото: Kremlin.ru/Сергей Бобылёв, РИА «Новости»

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин высказался за продление срока софинансирования государством добровольных долгосрочных накоплений россиян до 10 лет. В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что программа запущена с 1 января и «пока отстает от целевых показателей».

Предлагаю ее донастроить, а именно увеличить срок софинансирования, сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет, — сказал президент.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан начнет работать в России в 2024 году, она позволит самостоятельно копить пенсию. В изначальном варианте предполагалось, что государство в первые три года после вступления в программу будет увеличивать вложения, софинансирование составит до 36 тысяч рублей в год. Для получения максимальной суммы необходимо внести столько же денег на счет в течение 12 месяцев.

Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, а затем самостоятельно делать взносы или перевести пенсионные накопления, сделанные с 2002 по 2014 годы. При этом заработок участника не должен превышать 80 тысяч рублей в месяц. При более высоком доходе условия будут менее выгодными.