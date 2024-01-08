Государство приплатит россиянам за использование новой пенсионной программы Государство софинансирует вложения по ПДС на сумму до 36 тысяч рублей в год

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Программа долгосрочных сбережений (ПДС) граждан начнет работать в России в 2024 году, она позволит самостоятельно копить пенсию, при этом государство будет софинансировать вложения на сумму до 36 тысяч в год, пишут «Известия». При этом начать получать выплаты по ПДС можно будет уже через 15 лет после вступления в программу.

По информации издания, новая программа представляет собой добровольный сберегательный продукт, им могут пользоваться граждане, достигшие возраста 18 лет. Для этого нужно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, а затем самостоятельно делать взносы или перевести пенсионные накопления, сделанные с 2002 по 2014 годы.

При этом государство в первые три года после вступления в программу будет увеличивать вложения, софинансирование составит до 36 тысяч рублей в год. Для получения максимальной суммы необходимо внести столько же денег на счет в течение 12 месяцев. При этом заработок участника не должен превышать 80 тысяч рублей в месяц. При более высоком доходе условия будут менее выгодными.

Ранее член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 января 2024 года неработающим пенсионерам проиндексировали выплаты на 7,5%. Благодаря этому средний размер пособия по старости составит 24 тысячи рублей, что является существенным увеличением, отметила депутат. По ее словам, такое решение продиктовано инфляцией.

В свою очередь эксперт Валерий Емельянов предупредил россиян, что в 2024 году рост зарплат и пенсий остановится. По мнению специалиста, основная раздача денег в экономике уже состоялась. Это касается как роста расходов в оборонной сфере, так и «предвыборной» индексации, уточнил Емельянов.