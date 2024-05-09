Появились кадры движения военной техники на парад Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военная техника начала прибывать на Красную площадь в Москве для участия в параде, кадры появились в Telegram-канале «СМОТРИ». В этом году в шествии примут участие более девяти тысяч человек и около 75 единиц различных видов вооружений, а также авиация ВКС РФ.

На видео можно увидеть военную колонну, которая движется к месту назначения. В ее составе находятся автомобили и тяжелые виды вооружений.

Парад традиционно откроют пешие расчеты, в составе которых пойдут офицеры, солдаты, курсанты, учащиеся военных вузов, нахимовцы, суворовцы, кадеты и юнармейцы. В выступлении также принимают участие бойцы СВО.

После пройдет показ техники, в том числе легендарного танка Т-34, который участвовал во всех парадах Победы в столице. Также над Красной площадью пролетят пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи».

Ранее полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что что на параде Победы в Москве представят новое эффективное оружие России. По его словам, публика увидит самоходно-артиллерийскую установку «Коалиция».

На днях в столице прошла репетиция праздничного парада, приуроченного к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По Красной площади строем прошли военные машины, солдаты и офицеры. Саму площадь украсили плакатами с надписями: «9 Мая» и «1945–2024».