Как сварить клубничное варенье: пошаговый рецепт

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Клубничное варенье: пошаговый рецепт

Клубничный сезон в разгаре. Расскажем, как сварить клубничное варенье с пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг;

Сахар — 1 кг.

Клубнику тщательно перебираем: для варенья лучше брать маленькие ягоды без повреждений и гнили. Удаляем плодоножки и высыпаем ягоды в таз. Сверху засыпаем сахаром и, не перемешивая, оставляем при комнатной температуре на ночь. Емкость лучше накрыть крышкой или марлей.

На следующий день деревянной лопаткой или большой ложкой аккуратно перемешиваем ягоды, давшие сок. Таз ставим на большой огонь и, когда масса закипит, убавляем его до минимума. Постоянно помешивая, чтобы не пригорело, варим ягоды 5 минут. Появляющуюся пену необходимо снимать шумовкой. Затем убираем с огня таз с вареньем, накрываем его крышкой и оставляем остывать.

Когда варенье полностью остынет, его снова нужно поставить на плиту и дать закипеть, варить на небольшом огне 5 минут, помешивая и снимая пену. Остужаем и повторяем еще раз. После того как 3 раза проваренное варенье полностью остыло, его раскладывают в стерилизованные банки и закатывают.

Как видите, сварить клубничное варенье очень легко с нашим пошаговым рецептом.

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