Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 июня 2026 года

В первый день самого теплого сезона года традиционно справляют Международный день защиты детей. Вы знали, что эту же дату в ООН признали Всемирным днем родителей? Расскажем, чем еще примечательно 1 июня: какой праздник отмечают в 152-й день 2026 года российские военные, кого сегодня поздравлять с именинами, какому святому молиться.

День детей и родителей — праздник 1 июня

1 июня по всему свету признано Днем защиты детей. С 1950 года по инициативе Международной демократической федерации женщин эту дату выбрали для такого праздника. 1 июня организуется много мероприятий в поддержку ребенка. В России запланированы сборы пожертвований, просветительские лекции, благотворительные концерты и кинопоказы.

С 2006 года в нашей стране в первый летний день проходит акция «Белый цветок». Организаторы призывают в праздник 1 июня поговорить со своим ребенком о доброте и взаимопомощи.

С 2013 года ООН называет 1 июня еще и праздником родителей. Они играют большую роль в воспитании ребенка, его счастье и благополучии. Всемирный день родителей создан для того, чтобы напомнить обществу о важности семейных ценностей.

День Северного флота — праздник 1 июня в России

1 июня 2026 года в России по традиции отмечают День Северного флота. В этот день в 1933 году в Мурманск были переброшены несколько кораблей и подводных лодок. Само название «Северный флот» появилось позднее. Его придумал и утвердил Климент Ворошилов в 1937 году.

Русские корабли базировались на Севере, в порту Архангельска, еще с XVIII века. Первые военные суда начали строить по указу Петра Великого. Архангельская эскадра следила за порядком в Белом море и на побережье Кольского полуострова. При Николае II была организована флотилия Северного Ледовитого океана. Ее корабли защищали Кольский залив от немцев во время Первой мировой войны.

Бойцы Северного флота проявили себя во время ВОВ. Они мужественно обороняли советское Заполярье. За это в 1985 году Мурманск удостоился почетного звания «город-герой».

1 июня 2026 года праздничные события состоятся во многих городах России. Главные торжества запланированы в Североморске — на основной базе Северного флота. В программу вошли экскурсии по подлодкам и кораблям, торжественные построения, концерты.

День молока и другие праздники 1 июня 2026 года

Какие праздники еще отмечают 1 июня? Продолжаем изучать интересные традиции первого летнего дня. ООН учредила Всемирный день молока в 2001 году. Эксперты решили, что нужно создать целый праздник для популяризации этого полезного напитка. Он богат витаминами, кальцием и магнием.

Организаторы рекомендуют в этот день употреблять больше молока, творога, йогуртов и других подобных продуктов, сходить на лекции о полезной еде, поучаствовать в конкурсах и викторинах.

Узнаем, какие праздники справляют 1 июня 2026 года в других странах:

День конституции в Тунисе;

День свободы в Кении;

День посадки деревьев в Камбодже.

Иван Долгий — народный праздник 1 июня

1 июня 2026 года церковь вспоминает святого Иоанна Угличского. Княжич Иван Андреевич попал в тюрьму по указу Ивана III. Царь подозревал его отца — князя Андрея Горяя — в заговоре. Почти всю жизнь Иван Андреевич провел в оковах и умер в Спасо-Прилуцком монастыре около Вологды. Православная церковь канонизировала его под именем благоверного князя Иоанна Угличского.

Сегодня вспоминают и другого святого — преподобного Иоанна, епископа Готфского. Он жил в Крыму в VIII веке, охранял святые образы в эпоху иконоборческих указов в Византийской империи. А еще преподобный Иоанн участвовал в заговоре против хазар — этот народ владел частью Крыма в ту эпоху. Вскоре священника схватили и заключили в тюрьму. Оттуда Иоанн сбежал в Византию, в Амастриду (сейчас — турецкий город Амасра), где и умер. Его тело доставили в Крым, где оно было захоронено, по одной версии, около Балаклавы, по другой — на горе Аю-Даг.

В народе праздник 1 июня получил название Иван Долгий. В первый летний день было принято хорошо трудиться, а еще — читать заговоры против неудач и молитвословия Иоанну.

Приметы на 1 июня: что сделать и от чего воздержаться

В праздник 1 июня в России крестьяне усердно работали и помогали нуждающимся: наши предки старались приготовить пироги и раздать их нищим и бродягам. А еще крестьяне верили: если в этот день одеться в обновки, то все лето пройдет успешно и весело.

Еще одна интересная традиция 1 июня — сплести огромное колесо из веток деревьев и катать его вокруг поля. Этот обряд, полагали славяне, защитит пшеницу от непогоды, увеличит урожай.

Что нельзя делать в праздники 1 июня? Вот что думали наши предки:

охотиться и рыбачить;

начинать ремонт или перестановки в доме;

оставлять ребенка одного в комнате;

ходить в грязной одежде.

Нарушившие запрет опасались нападения нечистой силы. С 1 июня связаны и погодные приметы, во многих из которых упомянут дождь. Перечислим лишь некоторые из них:

если идет сильный дождь, то в месяце будет мало осадков;

если сегодня прохладно, то и весь июнь погода не будет жаркой;

если попасть под дождь без зонта, то можно неожиданно разбогатеть;

если посадить огурцы 1 июня, то они дадут хороший урожай.

Интересные факты про 1 июня

Это еще не все любопытные факты об интересующей нас дате. 1 июня 2026 года — годовщина нескольких исторических событий. Вот некоторые из них:

1725 — Екатерина I создала одну из высших наград Российской империи — орден Святого Александра Невского;

1831 — британский полярник Джон Росс открыл северный магнитный полюс;

1862 — по указу президента Авраама Линкольна на всей территории США отменено рабство;

1960 — из аэропорта Шереметьево вылетел первый международный рейс;

1965 — писатель Михаил Шолохов удостоился Нобелевской премии за книгу «Тихий Дон»;

1967 — Дэвид Боуи выпустил свой первый музыкальный альбом;

1992 — Россия вступила в Международный валютный фонд.

Для многих звезд 1 июня — это день рождения. Этот праздник справляют поэт Давид Самойлов, артистка Мэрилин Монро, актеры Энди Гриффит, Морган Фримен, музыкант Михаил Глинка, космонавт Георгий Добровольский, живописец Василий Поленов, певица Ольга Кормухина, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.

Именинники 1 июня

Вспомним, какой еще праздник приходится на 1 июня. Перечислим некоторых именинников:

Александр;

Павел;

Матвей;

Сергей;

Андрей;

Виктор;

Дмитрий;

Анастасия;

Антон;

Николай;

Иван;

Григорий;

Василий.

Из нашей статьи вы узнали информацию о популярных праздниках 1 июня 2026 года. Во многих государствах отмечают День защиты детей, а в России свой праздник справляют моряки, которые служат на Севере. Для православных христиан это день памяти двух святых.

