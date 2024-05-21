Дерево упало на четырехлетнего ребенка в российском регионе Дерево едва не придавило ребенка под Калининградом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В городе Черняховск Калининградской области дерево упало на четырехлетнего ребенка, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Мать малыша возила его на трехколесном велосипеде, когда неожиданно на них обрушился гнилой ствол с ветвями.

В результате происшествия велосипед разрушился на части. Медики скорой помощи провели осмотр ребенка и установили, что у него имеются ушибы, однако серьезных травм не обнаружено.

Ранее девочка 2021 года рождения скончалась от травм, полученных из-за падения на нее дерева во время шторма в Подмосковье. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой. По факту травмирования ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Кроме того, шквалистый ветер повалил деревья в разных районах Москвы. Так, в районе станции метро «Войковская» дерево упало на машины, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одного из автомобилей разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация случилась около ЖК в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем, она рухнула стволом прямо на машину.