Девочка скончалась в реанимации после падения на нее дерева в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Девочка 2021 года рождения скончалась от травм, полученных из-за падения на нее дерева во время шторма в Подмосковье, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Красногорска. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

К большому сожалению, да, [девочка умерла], — сообщили в пресс-службе.

Трагедия произошла 21 апреля в парке «Ивановские пруды». Дерево рухнуло на качели, когда на них каталась девочка. После удара ребенок потерял сознание и около минуты не приходил в себя, из носа у него текла кровь. Позднее девочка очнулась, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. По факту травмирования ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Ранее шквалистый ветер повалил деревья в разных районах Москвы. В районе станции метро «Войковская» дерево упало на автомобили, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одной из машин разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация наблюдалась около жилого комплекса в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем, она рухнула стволом прямо на автомобиль.