Дерево рухнуло на двухлетнюю девочку в Подмосковье и едва ее не убило SHOT: двухлетнюю девочку госпитализировали после падения дерева в Красногорске

В подмосковном Красногорске дерево рухнуло на детскую площадку и едва не убило двухлетнюю девочку, которая гуляла с родителями в парке, сообщает Telegram-канал SHOT. Ребенка госпитализировали, врачи диагностировали ей внутричерепную травму.

Инцидент произошел днем 21 апреля. По словам очевидцев, ветер снес березу и повалил ее на качели возле площадки в парке «Ивановские пруды». На момент происшествия там играли дети, дерево сильно ударило двухлетнюю девочку.

Малышка после удара потеряла сознание и около минуты не приходила в себя, при этом из носа у нее шла кровь. Позднее девочка очнулась, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.