Москвичей предупредили о сильном ветре до конца дня МЧС: в Москве до вечера 21 апреля будет сильный порывистый ветер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное управление МЧС России по Москве выпустило предупреждение для жителей столицы об усилении ветра до вечера 21 апреля. По данным ведомства, порывы будут достигать 18 м/с. Ухудшение погоды начнется к полудню и продолжится примерно до 20:00 мск.

Гражданам рекомендовано аккуратно водить автомобили и не маневрировать на дорогах. Кроме того, следует парковаться вдали от деревьев и обходить рекламные щиты, а также другие шаткие конструкции.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в воскресенье, 21 апреля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, до 17 градусов тепла. Местами прогнозируется кратковременный дождь. Ветер ожидается северо-восточный, восточный, скорость составит 6–11 м/с. Местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление прогнозируется около 750 мм ртутного столба.

19 апреля Москву накрыл девятибалльный шторм. Ураганный ветер снес металлический лист с крыши пятиэтажного здания. Инцидент произошел на улице Машиностроения вблизи станции метро «Дубровка». Кроме того, из-за ветра в столице повалило несколько деревьев. Парки Москвы были временно закрыты из-за непогоды. Отмечалось, что сильный шторм произошел из-за балканского вихря «Гори», сейчас он уже отступил.