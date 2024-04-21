Сильный ветер повалил деревья на машины в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Шквалистый ветер повалил деревья в разных районах Москвы, передает «Москва 24». В распоряжении издания оказались кадры очевидцев, которые запечатлели поврежденные автомобили.

Так, в районе станции метро «Войковская» дерево упало на машины, припаркованные у многоэтажки. На видео можно разглядеть, что у одного из автомобилей разбиты стекла и серьезно повреждена крыша. Аналогичная ситуация наблюдается около ЖК в районе станции метро «Нагорная». Там ветер вырвал березу с корнем, она рухнула стволом прямо на машину.

Ранее в подмосковном Красногорске дерево рухнуло на детскую площадку и едва не убило двухлетнюю девочку, которая гуляла с родителями в парке. Ребенка госпитализировали, врачи диагностировали у нее внутричерепную травму. По словам очевидцев, ветер снес березу и повалил ее на качели возле площадки в парке «Ивановские пруды». На момент происшествия там играли дети, дерево сильно ударило двухлетнюю девочку.

Малышка после удара потеряла сознание и около минуты не приходила в себя, при этом из носа у нее шла кровь. Позднее девочка очнулась, ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Утром 21 апреля МЧС выпустило предупреждение для жителей столицы об усилении ветра. Порывы достигают 18 м/с. Ухудшение погоды продолжится примерно до 20:00 мск.