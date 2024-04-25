«С кровью продираемся к себе»: как живет Ольга Кормухина после начала СВО

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ольга Кормухина

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина ранее часто появлялась на телевидении и светских мероприятиях, однако после начала СВО стала реже уделять им внимание. Где сейчас певица, чем она занимается, что известно о ее личной жизни?

Где сейчас Ольга Кормухина

Несмотря на большое количество трагических событий, певица считает нынешнее время прекрасным. По словам артистки, она следует нескольким внутренним принципам и ценит каждый момент и каждого человека.

«Мне было лет 30, когда один мудрый человек помог мне расставить в жизни некие маячки, которыми до сих пор пользуюсь. Он тогда сказал: „Самое главное время в твоей жизни — это текущий момент. Самый главный человек в твоей жизни — тот, кто перед тобой в данный момент“», — объяснила Кормухина в разговоре с aif.ru.

Вместе с тем артистка отметила, что нынешнее время требует собранности. По ее словам, сейчас страна «продирается сама к себе» после долгой спячки и жизни с неправильными представлениями о себе и своем значении.

«Для меня это прекрасное время. Просто потому что нечто подобное я пережила в своей личной жизни, а сейчас мы переживаем это всей страной — мы с кровью продираемся сами к себе. Мы слишком долго находились в спячке, жили представлениями о себе, но не истинным своим значением, состоянием и, самое главное, не истинными своими целями, которые должны быть у человека, общества, страны. Когда у страны нет настоящей цели — нет страны», — заявила певица.

Что Кормухина говорила об СВО

В апреле 2022 года артистка рассказала, что вместе со своим супругом, лидером группы «Парк Горького» Алексеем Беловым, ездит в Донбасс с 2014 года. Кормухина подчеркнула, что была свидетелем того, как рвались снаряды и как военные покидали зал из-за атак.

«Поэтому тем, кто спрашивает про жертвы, я могла бы ответить так: „А раньше их было мало? За эти восемь лет — мало?“ А сколько еще вскроется! Сколько их закопано без суда и следствия! Поэтому не надо юлить, не надо трусить и не надо лицемерить. Это самое страшное. Они что, дураки? Либо лицемеры, либо дураки — выбирайте, что вам больше нравится», — заявила тогда певица в беседе с Daily Storm.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Ольга Кормухина

В программе «Жизнь и судьба» Кормухина рассказывала, что больше всего ее впечатляют местные дети, некоторые из которых в раннем возрасте уже имеют седину.

«Я не знаю, что нужно было пережить ребенку, чтобы поседеть», — сообщила она.

По мнению Кормухиной, еще не вся российская эстрада до конца поняла положение жителей Донбасса, она не видит заслуг в действиях артистов, которые выступают на новых территориях, находясь под охраной.

В ноябре 2023 года артистка побывала в зоне СВО. Она посетила три военных подразделения, где встретилась с бойцами и передала им подарки. Это был не первый визит знаменитости в зону проведения спецоперации.

«Успели даже немного спеть для них и вместе с ними», — сообщила тогда Кормухина.

Недавно артистка призналась, что ей переводят средства на помощь российским бойцам. По ее словам, деньги поступают не только от жителей России, но и из-за рубежа.

«Поймите простую вещь: мы все одинаковые, если стремимся к правде. Недавно у нас гостили девушки из Германии (одна — из Восточной, другая — из Западной), члены нашего фан-клуба. <...> Мы общаемся с огромным количеством людей с Запада. Мне ведь приходят деньги на помощь нашим бойцам не только из нашей страны, не только от русских. Многие понимают, что это последняя война за правду. И за свободу. Где нет правды, там свободы и любви быть не может», — объясняла Кормухина в недавнем интервью.

Читайте также:

«Возможно, кто-то обидится»: как Галкин может получить новые проблемы в РФ

«Трамвай сбил!»: Ольга Бузова попала в больницу, что с ней случилось

«Чувак определился»: правда ли, что Фоменко уедет из России