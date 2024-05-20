Священник УПЦ попал под суд за поддержку России

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Священнослужителя Украинской православной церкви будут судить за разжигание религиозной розни и поддержку действий России, заявили в пресс-службе нацполиции Украины. По данным ведомства, соответствующий обвинительный акт в отношении протоиерея был составлен следователями Щепетовского районного управления полиции, расположенного в Хмельницкой области.

По данным следствия, протоиерей обвинял в конфликте между Киевом и Москвой действующие власти Украины. Свою позицию он активно выражал на страницах в социальных сетях. Кроме того, он критиковал правительство республики в ходе литургий. Ему были предъявлены обвинения по части 1 статьи 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан», а также по части первой статьи 436-2 «Оправдание действий России».

Священнику может грозить до пяти лет заключения, — уточнили в пресс-службе.

Бывший настоятель и заштатный епископ Макаровский Гедеон ранее заявил, что украинские силовики тушили сигареты о глаза святых на иконах во время сноса Владимиро-Ольшанского храма Десятинного мужского монастыря. Все изображения, которые не успели спасти перед уничтожением здания, выкинули на свалку. Священнослужитель подчеркнул, что он считает действия силовиков и властей Украины кощунственными и «мегаварварскими».