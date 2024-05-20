Уничтожающие урожай еноты заполонили Токио

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В Токио местные власти объявили войну енотам, которые портят урожай и мешают фермерам, пишет «Москва 24». Уточняется, что из-за нашествия животных фермеры вынуждены терпеть убытки.

По данным издания, власти города утверждают, что с енотами очень тяжело справиться. Эти животные начали уничтожать специальные ловушки, которые против них выставили специалисты.

За последний десяток лет численность енотов из окрестностей Токио резко увеличилась. Это связано с тем, что японцы раньше содержали енотов в качестве домашних питомцев, однако потом выкидывали их на улицу. Из-за этого еноты стали выживать, уничтожая урожай местных фермеров.

Кроме того, раньше в черте мегаполиса насчитывалось около сотни енотов, однако сейчас их численность составляет около двух тысяч особей.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что скопление енотов на улицах Москвы связано с тем, что их бросили хозяева. По его словам, в последнее время у москвичей появилась мода заводить енотов, однако эти животные отличаются излишней активностью и вполне могут «разобрать всю квартиру на части». Также он утверждает, что многие еноты оказались брошенными хозяевами контактных зоопарков.