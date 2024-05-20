Названа победительница «Новой Фабрики звезд»: кто она, какой приз получила

Фото: Пресс-служба НТВ

Мария Гордеева

19 мая было названо имя победительницы шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ. Кто удостоился награды, какой приз получила артистка, что говорят зрители?

Кто победил в «Новой Фабрике звезд»

В финале программы за победу боролись Нонна Еганян, Семен Полищук, Александр Филин, Мария Гордеева, Дарья Кочнева, Габриэль Александров и Софья Полозова. Выбывшие «фабриканты» также приняли участие в съемках последнего эпизода проекта. Они поддержали финалистов, а некоторые даже выступили на сцене со своей песней.

Открыли концерт Габриэль Александров, Александр Филин и Филипп Киркоров. Они исполнили хит поп-короля «Я эту жизнь тебе отдам». После номера народный артист РФ присоединился к наставникам и судьям. Судьбу победителя вместе с Киркоровым решали Сергей Шнуров, Сергей Жуков, Егор Дружинин, Анна Хилькевич и Марина Кравец.

После этого Александров исполнил свою песню «Красиво», подыгрывал ему на гитаре Лео Канделаки. Дарья Кочнева, Семен Полищук и группа IOWA выступили с хитом «Одно и то же», после чего Кочнева представила авторский трек «Пока».

Мария Гордеева и Александр Филин появились на сцене вместе с Сергеем Лазаревым и исполнили хит «В самое сердце». Поп-королю показалось, что подопечная Шнурова была слишком скромна.

«Невозможно оторвать взгляд от Сергея Лазарева, он проживает каждое слово. Дама в красном — хороша, но глазки в пол. Ты же такая красивая, в платье каком, а только челку свою нам показала», — пожурил Киркоров Гордееву.

После этого сын Сергея Филина представил новую песню «Шанс».

Любовь Успенская также пришла на шоу, чтобы поддержать конкурсантов. Певица исполнила свой хит «К единственному нежному» вместе с Нонной Еганян и Марией Гордеевой. Валерия же вышла на сцену с «Метелицей», которую исполнила вместе с Дарьей Кочневой и Софьей Полозовой.

Зал был тронут песней «Помолимся за родителей» в исполнении Сосо Павлиашвили, Нонны Еганян и Габриэля Александрова. После этого Семен Полищук и Софья Полозова вновь появились на сцене и вместе с Алсу исполнили «Вместе и навсегда».

Сольные номера на сцене представили Мария Гордеева (новая песня «Дай мне»), Софья Полозова («Сотни попыток»), Нонна Еганян («Забываюсь») и Семен Полищук («Солнце»). Кроме того, перед зрителями предстал с песней «Мечтал» Аркадий Евтушенко, победивший в зрительском голосовании.

После всех выступлений члены жюри объявили, кто из ребят, по их мнению, достоин победы. Киркоров выбрал Сашу Филина, Кравец — Габриэля Александрова, Хилькевич — Машу Гордееву, Дружинин — Семена Полищука. Наставники могли назвать двоих исполнителей. Шнуров остановился на Маше Гордеевой и Софье Полозовой, а Жуков — на Дарье Кочневой и Нонне Еганян. В итоге победительницей «Новой Фабрики звезд» стала Мария Гордеева.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Новая Фабрика звезд»

Какой приз получила Гордеева

Подопечная Шнурова получила не только кубок победителя, но и денежный приз — три миллиона рублей. 22-летняя артистка обнялась со всеми «фабрикантами», которые тепло поздравили ее.

Кроме того, Гордеева произнесла трогательную речь. Девушка обратилась к создателям шоу и наставникам.

«Сейчас я хочу поблагодарить этот замечательный проект за то, что он помог мне раскрыться, я в себе узнала очень много нового, я поверила в себя и в свои силы. Еще хочу поблагодарить свою семью, педагогов за поддержку, потому что они единственные люди, которые в меня верили», — сказала Гордеева.

По признанию артистки, когда она только попала в «Фабрику», ей было страшно не справиться с адаптацией и не завести знакомства. Тем не менее Гордеевой удалось сдружиться с конкурсантами и стать одной из любимиц наставника.

«Даже не пыталась делать никаких прогнозов, кто из ребят может стать победителем. Думаю, каждый был достоин победы! Когда объявили результаты, конечно, я была очень счастлива», — поделилась Гордеева со StarHit.

Певица мечтает попасть в команду продюсера Алены Михайловой. Кроме того, Гордеева хочет записать фиты с некоторыми «фабрикантами». Она не исключила, что весь приз потратит на творческую деятельность.

Фото: Пресс-служба НТВ Сергей Шнуров

Что сказали в Сети о победе Гордеевой

Многие пользователи согласны с триумфом артистки. В комментариях называют певицу хорошей девочкой и «нашей Машей».

«Я так рада, что победила эта девочка. За нее болела», «Наша Маша! Болела за нее с самого первого выпуска», «Рада за нее. Классная, и голос отличный», «Ну слава богу, хорошая девочка, и, я считаю, это справедливо», пишут в Сети.

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