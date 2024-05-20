«Тихо и спокойно»: митрополит посоветовал прихожанке отравить мужа Ростовский митрополит посоветовал прихожанке сыпать мышьяк в еду нелюбимого мужа

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Митрополит Ростовский Меркурий в интервью телеканалу «Дон 24» рассказал, что однажды порекомендовал прихожанке отравить пожилого мужа, который начал ее раздражать. Он предложил женщине «тихо и спокойно подсыпать мышьяк в еду». Когда она отказалась, священнослужитель посоветовал терпеть супруга, с которым она находится в браке более 40 лет.

Я ей сказал: «Убейте его». Она говорит: «Как?» Ну, очень просто тихо и спокойно подсыпайте мышьяк в еду. Никто же не подумает, что вы его отравили мышьяком. Он и загнется, — рассказал митрополит.

Прихожанку этот совет поверг в шок, и она заявила, что не может отравить супруга. Тогда священнослужитель ответил ей: «Не можешь — терпи».

Ранее митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал буллинг в школе «вакциной», которая даст понимание, что жизнь — это испытание. Таким образом он ответил на вопрос женщины, поинтересовавшейся, надо ли ей перевести на домашнее обучение ребенка, который подвергается в школе буллингу.

Как сообщалось ранее, 43-летний житель Щелково попал в больницу с отравлением ртутью. Мужчина откусил часть градусника после того, как выпил пива. При этом он не смог объяснить причины своего поступка.