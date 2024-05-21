Россиянкам могут продлить выплаты декретных при рождении второго ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты из партии «Новые люди» предложили продлевать декретные выплаты при рождении второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года, передает корреспондент NEWS.ru. Соответствующий законопроект депутаты фракции отправили на заключение правительства.

Предлагается продлить период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком на срок до трех лет в случае рождения второго ребенка и до достижения второго ребенка трех лет. Таким образом, максимальный общий срок период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит четыре с половиной года, — сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы утверждают, что эта мера окажет дополнительную финансовую поддержку семьям, особенно в первые годы жизни детей. Принятие поправок поможет снизить финансовую нагрузку и создаст более благоприятные условия для воспитания детей, добавили депутаты. Они напомнили, что в России ежегодно снижается коэффициент рождаемости, однако президент Владимира Путина в своем послании подчеркивал, что многодетная семья должна стать нормой жизни.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заяви, что россиянки имеют право на декретные выплаты даже после увольнения. По его словам, женщина может обратиться к экс-работодателю. Парламентарий отметил, что первой причиной является переезд женщины по месту жительства мужа (например, военного отправили служить в другой регион), если она подтвердит это документально. Второй — по медицинскому заключению, когда требуется лечение в другом субъекте или нельзя работать вовсе.