Стало известно, где Рианна и А$AP Rocky отпраздновали двухлетие сына Daily Mail: певица Рианна и рэпер A$AP Rocky отметили двухлетие сына в Нью-Йорке

Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Рианна

Певица Рианна и рэпер A$AP Rocky отпраздновали второй день рождения сына RZA в Нью-Йорке, пишет британское издание Daily Mail. Артистов заметили на выходе из интерактивного художественного музея The Color Factory, где проходило мероприятие.

Отмечается, что Рианна несла на руках младшего сына, девятимесячного Риота, в то время как именинник был с отцом. Как указывает таблоид, на день рождения сына певица надела свободные серые джинсовые брюки, а также серебристый топ без бретелек с прозрачным тюлем по нижнему краю. Она дополнила ансамбль пушистым светло-серым жакетом, который свисал с ее плеча с правой стороны. Мать двоих детей дополнила модный вечерний образ ярким ожерельем и солнцезащитными очками овальной формы.

А$AP Rocky также выбрал джинсовый образ, состоящий из мешковатых светло-голубых джинсов, пары черных туфель и простой белой майки. Сверху он надел рубашку в сине-белую полоску, расстегнутую спереди. Звезда добавил пару ярких серег и колье, а также круглые черные очки для дополнительного стильного образа.

Ранее Рианна призналась в сильном стыде из-за своих откровенных нарядов. По ее словам, раньше она ходила с трусами наружу, но став мамой, поняла, что теперь никогда бы не надела такие вещи.