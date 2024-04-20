«Я ходила с трусами наружу»: Рианна ужаснулась собой в «прошлой» жизни Рианна призналась в сильном стыде из-за своих откровенных нарядов

Фото: ba9/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Рианна

Певица Рианна призналась, что испытывает стыд из-за выходов в свет в некогда любимых ею откровенных нарядах. Звезда барбадосского происхождения добавила, что это понимание пришло к ней только с материнством, передает журнал Vogue.

Я ходила с трусами наружу. Став мамой, я поняла, что теперь никогда бы не надела такие вещи. Я просто поражаюсь: трусы наружу, я действительно так одевалась? — цитирует издание слова Рианны.

Певица добавила, что в ее жизни было «много всего дерьмового». Она допустила, что ее признание может прозвучать лицемерно.

Поклонники певицы иронично задались вопросом, надолго ли хватит Рианны. Некоторые допустили, что у нее стремление к обнажению в крови и она вряд ли откажется от откровенных образов в дальнейшем. Также они отметили, что Рианна и не переставала раздеваться на публику, припомнив ее образы во время беременности.

Ранее Рианна опозорилась на своем первом за долгое время после декрета выступлении в Индии. Певица спела в городе Джамнагар на свадебной вечеринке Ананта Амбани — сына богатейшего бизнесмена Индии Мукеша Амбани. Гонорар Рианны за выступление составил $6,33 млн, при этом многие заметили, что звезда не выкладывалась на концерте и позволяла себе откровенно халтурить.