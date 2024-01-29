Летали без подготовки и техосмотра: кто виноват в трагедии с Falcon 10

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Пилот Дмитрий Беляков (в центре) во время возвращения в международном аэропорту Внуково

Выживших пилотов частного самолета Falcon 10, рухнувшего 20 января в Афганистане, лишили права выполнять полеты. Оказалось, что они предоставили в Росавиацию поддельные документы о прохождении летной подготовки по управлению этой моделью бизнес-джета. Проблемы нашлись и у самого лайнера: он не проходил техобслуживание с января 2023 года. При этом именно техническая неисправность, по наиболее вероятной версии, стала причиной катастрофы. Новые подробности трагедии — в материале NEWS.ru.

За что пилотов лишили лицензий

Летчиков Аркадия Грачева и Дмитрия Белякова, управлявших рухнувшим в Афганистане частным лайнером, после трагедии лишили пилотских свидетельств. Как выяснили «Известия», мужчины получили их обманом, предоставив в Росавиацию поддельные документы об обучении на Falcon 10.

Нарушения выявил Госавианадзор, после чего обратился в Росавиацию. Надзорный орган установил, что осенью прошлого года летчики предоставили поддельные сертификаты о прохождении подготовки в американском учебном авиацентре Flight Safety International. Как утверждает Минтранс РФ, в компании подтвердили, что ни Грачев, ни Беляков там подготовку не проходили.

Это оказалось не единственной проблемой. Росавиация выдала пилотам свидетельства, даже несмотря на то, что программа по управлению французским самолетом в учебном центре, в котором те якобы проходили подготовку, не была одобрена самим ведомством.

У летчиков есть опыт пилотирования легких воздушных судов — с 2020 года они летали на итальянском двухмоторном самолете Tecnam P2006. Однако опыт этот сравнительно небольшой: налет Грачева составляет около 900 часов, а Беляков — почти 2,4 тысячи часов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Кабина пилотов Falcon 10 в представлении ИИ

Какие проблемы были у рухнувшего Falcon 10

Сами пилоты бизнес-джета считают, что причиной крушения стала техническая неисправность, а именно проблемы с топливом на фоне обледенения.

«По всей видимости, [была] проблема с топливом. Это наличие льда, что нарушило поступление из основных танков в расходные баки», — комментировал после возвращения в Москву Дмитрий Беляков.

Тем временем Следственный комитет РФ рассматривает сразу несколько версий катастрофы, одна из приоритетных — отказ двигателей.

После авиакатастрофы выяснилось, что техническое состояние бизнес-джета могло быть не в порядке, пишут «Известия». На упавшем Falcon не было проведено почти два десятка видов техобслуживания, в частности, за 2023 год самолет дважды не проходил обязательный полугодовой осмотр.

Последний раз джет проверяли в январе 2023 года. После этого у него не осматривали ни механизмы управления закрылками, ни системы управления мощностью двигателей, ни клапаны топливных магистралей, ни другие важные элементы конструкции. Несмотря на все это, воздушному судну выдали сертификат летной годности.

И все же оценить, что могло послужить причиной крушения, без расследования сложно, отмечает заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Дело в том, что подобных инцидентов с Falcon 10 раньше не происходило.

В связи с этим Попов допустил, что именно неправильная эксплуатация привела к трагедии. Так, при отсутствии соответствующей обработки во время пролета в горной местности на самолете могла образоваться наледь.

«Я не слышал, чтобы Falcon 10 ранее терпели крушение, ломались, поэтому сложно назвать минусы этой машины, которые бы стали причиной крушения лайнера в Афганистане. Я допускаю, что падение могло произойти из-за неправильной эксплуатации», — сказал в беседе с NEWS.ru летчик.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Разбившийся Falcon 10 в представлении ИИ

Как упал летевший из Таиланда бизнес-джет

Летевший из Паттайи в Москву Falcon 10 пропал с радаров вечером 20 января. Он выполнял чартерный медицинский рейс и был зафрахтован волгодонским бизнесменом Анатолием Евсюковым для эвакуации его жены Анны.

Воздушное судно упало в афганской провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном. На его борту находились шесть человек. Супруги погибли в авиакатастрофе. Выжили два пилота, а также медики, сопровождавшие россиян, их обнаружили примерно спустя полтора дня после крушения.

При этом пилот Аркадий Грачев утверждает, что в действительности лайнер не упал, а им с напарником удалось его посадить на пике горы. Авиаэксперты считают, что экипажу и медперсоналу удалось выжить благодаря тому, что перед посадкой самолет немного «задрал нос».

По словам пилота, проблемы у самолета стали возникать постепенно, в какой-то момент они связались с диспетчером и сообщили о чрезвычайной ситуации и начали искать площадку для посадки. Подходящая нашлась в Афганистане, хотя изначально маршрут полета через эту страну не проходил.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Разбившийся Falcon 10 в представлении ИИ

Что еще известно о ситуации вокруг упавшего самолета

Упавший бизнес-джет принадлежал ООО «Атлетик групп», учредителем и гендиректором которой является Екатерина Агапова, бывшая жена Аркадия Грачева. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила следователь по особо важным делам СК РФ Мария Трубникова.

По словам Трубниковой, у компании не было лицензии на осуществление международных авиаперевозок, в том числе пассажирских. Чтобы обойти запрет, компания передала самолет в эксплуатацию ООО «Джет аэро», которой владеют Грачев и Беляков.

В связи с авиакатастрофой Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек).

При этом, по данным Telegram-канала Mash, в отношении Грачева и Агаповой могут возбудить еще одно уголовное дело — за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. Тогда бывшим супругам будет грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Кабина пилотов Falcon 10 в представлении ИИ

Почему семью Евсюковых эвакуировали из Таиланда

По данным издания «Блокнот», Евсюковы отдыхали в Паттайе с 15 января. В тот же день Анне стало плохо, а уже 17 января ее госпитализировали в местную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

Причиной госпитализации тайские врачи назвали некую инфекцию. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии: у нее начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. При этом никаких хронических заболеваний у россиянки не было.

Медики рекомендовали Анатолию везти супругу в РФ, ее должны были принять в Боткинской больнице. Перевозили женщину в лежачем состоянии под аппаратом ИВЛ.

Уже после трагедии выяснилось, что из тайской больницы Анну Евсюкову выписали со стафилококковым эпидермолизом. СМИ окрестили диагноз россиянки «шокирующим и странным», поскольку эту болезнь обычно выявляют у детей.

Опрошенные NEWS.ru врачи подтвердили, что стафилококковый эпидермолиз чаще встречается у детей, однако взрослые с ослабленным иммунитетом тоже могут им заразиться.

И в том, и в другом случае болезнь протекает тяжело. Однако россиянке едва ли требовалась эвакуация: вылечить ее могли и в Таиланде, поскольку что там, что в РФ терапия была бы схожей.

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