«Было два взрыва»: как разбился самолет Пригожина, при чем здесь украинцы Катастрофа произошла над станцией Куженкино в Тверской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители поселка Куженкино, ставшие свидетелями крушения самолета, в котором летел связанный с ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин, рассказали о двух взрывах в небе и падении обломков на территорию поселка. Корреспонденты NEWS.ru, прибывшие на место авиакатастрофы, узнали у местных жителей, что происходило в момент падения джета.

«Было два хлопка»

Житель пристанционного поселка городского типа (пгт) Куженкино Сергей Ермолаев сообщил NEWS.ru, что в небе при крушении самолета было два взрыва, и слышались они отчетливо.

«Я тут строюсь, и я с утра до вечера на улице. Все произошло практически над нашим домом. Было два хлопка вверху, и образовалось два как бы облачка. Было видно хорошо и отчетливо слышно два хлопка. Самолет начал падать, и туда — к Куженкино (одноименному селу в 4 км от пгт. — NEWS.ru ). А над поселком крыло полетело, и вот там, где недостроенная гостиница, хвост упал. Время взрывов я не засекал. Народ в поселке сразу всполошился, все-таки неприятно, когда над тобой такое происходит», — сказал Ермолаев.

По его словам, после катастрофы в поселке начали быстро распространяться слухи — «сперва говорили, что военный самолет упал, потом про пассажирский».

«Мы поехали на место падения, но уже не пустили. Видел только издалека. Когда мы доехали до основного места крушения, там уже стояла полиция, ГИБДД и сотрудники Росгвардии. Нам сказали, что близко не пустят. Мы стояли за 300 метров. Обломки лежали у самого леса, прикрыты бугорком, так что мало что было видно», — сказал Ермолаев.

Мужчина отметил, что постов полиции на въезде в поселок в среду еще не было — «все свободно проезжали». Рано утром поставили посты, перекрыли проезды.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Жители поселка Куженкино, ставшие свидетелями крушения самолета Евгения Пригожина, говорят о двух взрывах в небе и о падении хвостовой части и крыла самолета на территории поселка

«Думали, что сбили беспилотник»

Местный житель Сергей Кривошеин так описал для NEWS.ru картину происшествия: «Друг позвонил, сказал, что сбили беспилотник. Вышел из дома, смотрю — в той стороне, где ферма, горит. Соседи ходят туда-сюда, переговариваются. Приходим к недостроенной гостинице, а тут хвостовая часть лежит — подошли посмотреть. Потом приехали военные. Тоже посмотрели, сказали, Embraer. Или как там название. Сказали, что это пассажирский самолет, и пошли дальше. Падение было часов в шесть — начале седьмого. Мы с женой ужинали, услышали, что был взрыв. Потом соседи сказали, что беспилотник сбили. Стали смотреть — увидели дым в районе Куженкино».

По словам Кривошеина, обломок хвоста самолета был около 2–2,5 метра длинной, размером с машину.

Сотрудники ГИБДД на условиях анонимности сообщили NEWS.ru, что известие о катастрофе они получили в начале седьмого в среду. А оцепление на месте падения было выставлено в течение часа — в 19 часов посты уже стояли. Сотрудники МЧС от комментариев отказались.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сотрудники ГИБДД известие о катастрофе получили в начале седьмого часа вечера среды

«Раньше здесь много украинцев служило»

Местная жительница Наталья в момент крушения самолета собирала ягоды в лесу. Корреспонденту NEWS.ru она рассказала, что услышала самолетный гул, но не придала этому особого значения. Позже раздался взрыв, и через несколько секунд — громкий звук падения самолета на землю.

«Я думала, что это беспилотник, думала нашу Шлинку (река в Бологовском районе Тверской области. — NEWS.ru) бомбят, до нас уже добрались. Здесь воинская часть — у нас здесь много украинцев служило раньше. Кого только сюда ни присылали», — рассказала Наталья.

По словам женщины, все подробности произошедшего она узнала от родных и знакомых, когда вернулась домой из леса.

«Все подумали, что взорвали беспилотник. Созвонилась с дочкой, и от нее узнала, что там Пригожин был. Подруга рассказала, что взрыв произошел у нее над огородом — дыма очень много было», — поделилась она.

Другой местный житель на условиях анонимности рассказал, что недалеко от Куженкино расположен военный аэродром Хотилово. «Было похоже, что упавший самолет потерпел катастрофу то ли при взлете, то ли при заходе на посадку на него», — подчеркнул он.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Что сейчас происходит на месте падения самолета Пригожина

Корреспондент NEWS.ru побывал на месте катастрофы и смог добраться до поля, на котором упала основная часть самолета. По состоянию на 9 часов утра место падения было оцеплено, подъездные пути перекрыты машинами ГИБДД и Росгвардии. Они планировали прочесывать лес в поисках остальных обломков.

Напомним, вечером в среду, 23 августа, самолет Embraer Legacy одного из основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина упал рядом с поселком и железнодорожной станцией Куженкино в Тверской области. Росавиация подтвердила, что по документам на борту самолета числились 10 человек, в том числе и сам Евгений Пригожин. К утру четверга в ходе поисковой операции удалось обнаружить тела восьмерых погибших.

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