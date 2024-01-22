Выжили чудом: новости и версии о крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оба пассажира, которые находились на борту разбившегося в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, по предварительным данным, погибли. Что известно о выживших в авиакатастрофе, что стало ее причиной, как спасали уцелевших и где они сейчас?

Кто выжил в авиакатастрофе в Афганистане

Афганское агентство Hurriyat опубликовало первое фото с уцелевшими членами экипажа бизнес-джета Falcon 10. Их обнаружили и доставили в безопасное место сотрудники местных спасательных служб движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как сообщает Telegram-канал SHOT на снимке запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. Они не получили серьезных травм, и в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. Также выжил медработник Игорь Сывороткин.

Что известно о причинах крушения Falcon 10

Бизнес-джет с бортовым номером RA-09011 выполнял перелет из Паттайи в Москву, куда должны были доставить заболевшую в Таиланде неизвестной болезнью пассажирку Анну Евсюкову. Двое медработников сопровождали ее.

Telegram-канал SHOT приводит последовательность событий. В 19:05 члены экипажа сообщили диспетчерам, что на борту бизнес-джета заканчивается топливо. Пилоты собирались совершить посадку на аэродроме Куляб в Таджикистане. В 19:19 экипаж сообщил об отказе одного из двигателей, в 19:29 — второго. В 19:30 самолет пропал с радаров и упал в удаленном горном регионе афганской провинции Бадахшан. До Куляба пилоты не дотянули 57 км.

Росавиация начала расследование катастрофы. Высказываются различные версии: источник РИА Новости среди российских авиаторов назвал возможной причиной ошибку при расчете необходимого для перелета из Гайи (Индия) в Ташкент топлива — горючего могло не хватить из-за сильного встречного ветра.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru выдвинул предположение, что причиной могла стать неправильная эксплуатация Falcon 10, либо обледенение в результате осадков и сильных порывов ветра.

Как спасали уцелевших в авиакатастрофе в Афганистане

Отряды спасателей смогли добраться до упавшего самолета только почти через сутки после авиакатастрофы. За это время один из уцелевших — самый молодой человек на борту медработник Игорь Сывороткин смог добраться до ближайшего населенного пункта в районе Кофаб. Там он смог жестами объясниться с местными жителями и попросить о помощи.

Выживших в катастрофе передали исламскому движению «Талибан». Там подтвердили эту информацию и заявили, что россиянам оказывается необходимая помощь.

Как сообщил Telegram-канал Mash, за уцелевшими отправился российский вертолет с медиками. Их доставят сначала в Кабул, а затем переправят в Москву. Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид подтвердил, что россиян доставили в Кабул.

Что случилось с пассажирами упавшего Falcon 10

РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что в авиакатастрофе погибли оба пассажира Falcon 10 — волгодонский бизнесмен Анатолий Евсюков и его жена Анна. Сообщения о том, что «король рынков», как называют Евсюкова, уцелел, не подтвердились.

Ранее стало известно, что Анна Евсюкова почувствовала себя плохо на отдыхе в Паттайе. Она оказалась в местной больнице, где врачи поставили ей диагноз: септический шок на фоне инфекции. Какая конкретно была инфекция и где она могла столкнуться с ней, неизвестно. Состояние женщины ухудшалось, и когда Анна оказалась на аппарате искусственной легочной вентиляции, ее муж вызвал из Москвы чартерный бизнес-джет с медработниками.

Анатолий Евсюков был известным в Волгодонске бизнесменом. Его называли «королем рынков», поскольку он был владельцем и управляющим нескольких торговых площадок в городе.

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