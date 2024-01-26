Где миллион долларов? Пилот упавшего в Афганистане самолета раскрыл правду

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Аркадий Грачев

Четыре гражданина России, которые находились на борту разбившегося в Афганистане 21 января бизнес-джета Falcon 10, вернулись на родину. О чем рассказали выжившие, был ли на борту самолета миллион долларов, кому грозит уголовное дело?

Что сказал пилот о миллионе долларов на борту

Пилот Аркадий Грачев, который вместе с коллегой Дмитрием Беляковым и медиками Павлом Поповым и Игорем Сывороткиным прибыл в московский аэропорт Внуково 26 января, опроверг появившиеся в СМИ сообщения, что на борту разбившегося в Афганистане самолета было 1,2 млн долларов.

«Там личные деньги [были]. <...> Они [афганцы] пришли помогать, надо было как-то отблагодарить. Конечно, какие-то денежки небольшие мы им дали», — сказал летчик журналистам.

Ранее издание Hasht e Subh сообщало, что более миллиона долларов украли из самолета после крушения. Первой к разбившемуся судну прибыла группа людей, по предварительным данным, связанных с начальником штаба вооруженных сил движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Кари Фасихуддином Фитратом.

Какая причина крушения Falcon 10 в Афганистане

По словам пилота Дмитрия Белякова, которого экстренно госпитализировали с инфарктом после возвращения в Москву, причиной крушения самолета стала техническая неисправность.

«Причиной крушения стала техническая неисправность. По всей видимости, проблема с топливом. Это наличие льда, что нарушило поступление [топлива] из основных танков в расходные баки», — заявил он.

Летчик Грачев уточнил, что Falcon 10 не упал — экипажу удалось посадить борт на пике горы. По его словам, проблемы на судне начались не молниеносно, а происходили постепенно. Изначально была одна неполадка, затем пилот связался с диспетчером, чтобы рассказать о ней, в результате чего был подан сигнал о чрезвычайной ситуации.

«Начали искать подходящую площадку. Ей оказался Афганистан, у нас полета в зоне Афганистана не было. Надо было преодолеть горы высотой около 7 км», — отметил Грачев.

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС Дмитрий Беляков

Как погибли супруги Евсюковы

Медик Игорь Сывороткин заявил, что о гибели Анны Евсюковой стало известно сразу после крушения самолета. Ее супруга Анатолия обнаружили спустя некоторое время.

«У нее (Анны. — NEWS.ru) были видимые травмы, несовместимые с жизнью. Мужа уже обнаружили наутро. <...> Его выбросило из разлома самолета, и он оказался под крылом», — рассказал Сывороткин.

Он добавил, что Анатолий находился в хвостовой части самолета, а его жена, которая во время перевозки была в состоянии комы, — в средней.

Что грозит пилотам разбившегося в Афганистане самолета

Как сообщал Telegram-канал Mash, пилоту Грачеву и его жене грозит до 10 лет тюрьмы. По данным источника, на них могут завести дело за плохое состояние самолета и ошибки в пилотировании.

«„Атлетик-Групп“, на балансе которой находился Falcon 10, принадлежит супруге авиатора Екатерине Агаповой. Контора никогда не занималась пассажирскими перевозками и не имела на это лицензии. Чтобы легализовать полеты, лайнером пользовалось другое ООО — „Джет Аэро“. Оно принадлежит самому Грачеву и его второму пилоту — Дмитрию Белякову. Основываясь в том числе и на этих данных, правоохранители завели дело по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“. Максимальный срок по ней — до 10 лет», — писал Mash.

После возвращения в Россию всех выживших в авиакатастрофе вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Что известно о крушении самолета в Афганистане

21 января СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в афганской провинции Бадахшан на севере страны, недалеко от границы с Таджикистаном. Представители «Талибана» заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств ЧП.

В Росавиации подтвердили, что Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Ведомство добавило, что на его борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. Известно, что самолет был произведен в 1978 году французской компанией Dassault Aviation.

Лайнер выполнял чартерный санитарный рейс, он вылетел из индийского города Гая в Ташкент, а оттуда должен был последовать в московский аэропорт Жуковский, добавили в Росавиации. Впоследствии выяснилось, что самолет летел из таиландской Паттайи.

Falcon 10 выполнял частный медицинско-эвакуационный рейс с двумя техническими посадками. На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии — Анна Евсюкова, которой стало плохо на отдыхе в Таиланде. Ее сопровождал муж Анатолий Евсюков, частный предприниматель из России, оплативший полет.

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