Названа приоритетная версия причины крушения Falcon 10 в Афганистане СКР назвал отказ двигателей приоритетной версией причин крушения Falcon 10

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В качестве одной из приоритетных версий крушения самолета Falcon 10 в Афганистане рассматривается отказ двигателей, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. В ведомстве добавили, что изучение всех обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия. <...> Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей, — говорится в сообщении.

Накануне СКР возбудил уголовное дело по факту крушения самолета по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек). Данной нормой предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета муж и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.